Après la perte de la Chambre, Trump propose de travailler ensemble avec les démocrates

"C'était un grand jour hier, une journée incroyable. La nuit dernière, le parti républicain a défié l'histoire pour étendre notre majorité au Sénat, allant bien au delà des attentes à la Chambre (...) On a gagné ce qui est très rare" : après les résultats mitigés aux élections législatives de mi-mandat, Donald Trump s'exprimait - fait rare - lors d'une conférence de presse ce mercredi à la Maison Blanche.

Ces élections ont livré un Congrès divisé entre une Chambre contrôlée par les démocrates et un Sénat resté aux mains des républicains. Donald Trump a estimé que les gains obtenus par les républicains au Sénat compensaient la perte de la chambre basse. Il a aussi offert aux démocrates de travailler ensemble, non sans les menacer de représailles s'ils lançaient des enquêtes sur ses arrangements politiques et financiers.

Les raisons de la victoire et de la défaite

Les financements généreux du côté démocrate, le couverture "très hostile" des médias et le nombre de départ de ténors républicains expliquent le recul à la Chambre, selon Donald Trump qui a livré une longue comptabilité des sièges remportés par les républicains, comparaisons historiques à l'appui, soulignant les victoires dans les circonscriptions où il s'était personnellement engagé et l'effort fourni en matière de meetings.

"Les candidats que j'ai soutenus ont gagné. Nous avons une liste de personnalités qui ont été fantastiques", a souligné le président.

"Il y a des gens qui ont décidé de ne pas me suivre ou suivre ce pour quoi nous nous battons. Ils ont eu de très mauvais résultats"

: Donald Trump a aussi évoqué le résultat de ceux qui ont été battus, celui d'une candidate en particulier, qui a refusé son soutien pendant sa campagne électorale : "Elle a perdu, elle a bien perdu."

Pour le président, les électeurs ont rejeté des sénateurs démocrates pour la façon dont ils ont traité le juge Kavanaugh : "En élargissant notre majorité au Sénat, les électeurs ont également clairement réprimandé les démocrates du Sénat pour leur gestion des audiences Kavanaugh. C’était un facteur, peut-être même un facteur très important."

Travailler ensemble avec les démocrates

Donald Trump tend aussi la main aux démocrates : "Avec un peu de chance, nous pouvons tous travailler ensemble l'an prochain pour continuer à obtenir des résultats pour le peuple américain".

Parmi les domaines dans lesquels républicains et démocrates pourraient aboutir à des solutions communes, il a évoqué la santé, les infrastructures, le commerce ou encore la croissance économique. "Il y a de super choses qu’on peut faire ensemble. (...) Je m’attends à ce qu’ils aient de super idées que je puisse soutenir par exemple sur l’environnement, les vétérans (...) J’aimerais voir de l’unité".

Donald Trump a réitéré sa volonté d'obtenir au Congrès le financement d'un mur à la frontière mexicaine, auquel s'opposent les démocrates.

Donald et Oprah

Le président a aussi souligné les performances des gouverneurs républicains. Il a mentionné les efforts des candidats gouverneurs démocrates et de leurs soutiens, citant Oprah Winfrey, qui a fait campagne pour le gouverneur de Géorgie, Stacey Abrams.

Oprah Winfrey, "que j'aime, je ne sais pas si elle m'aime encore mais ça va," ajoute au passage Donald Trump. "Elle m'aimait, mais elle a travaillé très fort en Géorgie, très très fort".