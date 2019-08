Un généreux anonyme laisse des enveloppes remplies d'argent en Allemagne

La directrice d’un établissement pour personnes en fin de vie n’en revient toujours pas. Perta Gottsand a du mal à cacher son sourire. Dans une enveloppe qui leur était adressée, elle a découvert 200 billets de 500 euros. Soit au total 100.000 euros de dons pour cette maison de soins.

Un signe de chaleur humaine qui mérite le respect A coté de cette importante somme d’argent, une lettre anonyme contient cette phrase : "Aider des gens gravement malade à mourir est un signe de chaleur humaine et mérite respect et reconnaissance." Ce don d’argent est donc un geste de respect envers les employés et plus spécifiquement les bénévoles qui travaillent là dans cet hospice de Brunswick, dans le nord de l’Allemagne.

Les résidents avaient les larmes aux yeux "Je suis rarement sans voix. Mais à ce moment-là, je l’étais réellement." C’est par téléphone que la directrice a appris que l’établissement allait recevoir 100.000 euros. "La personne au téléphone me demandait si j’étais encore là. J’ai répondu oui je suis toujours là. Et ensuite, par précaution, j’ai demandé si j’avais bien compris correctement 100.000 euros ?" L’argent avait en fait été adressé à la rédaction du quotidien régional en mentionnant le nom de l’établissement. Et le quotidien précise ne pas connaître l’identité du donateur. "Nous ne savons absolument pas et nous ne voulons pas mettre en danger ces bonnes actions." En apprenant l’arrivée de ces 100.000 euros les employés avaient du mal à croire que c’était bien réel. Et les résidents avaient les larmes aux yeux. Dans cette maison de soins palliatifs, 200 personnes en phase terminale sont accueillies chaque année.

Une générosité ancienne Ce n’est pas la première fois que ce généreux anonyme laisse des enveloppes remplies de billets. Des plis contenant 20.000 ou 50.000 euros avaient déjà été laissés à des structures caritatives. Ces dernières années, des dons anonymes ont été reçus à maintes reprises dans la région de Brunswick. Il y a à peine un an, 100.000 euros avaient été versés à la rédaction du journal "Wolfsburger Nachrichten" pour la construction d’un deuxième pavillon de soins palliatifs à Wolfsburg. En 2011 et 2012, un inconnu avait distribué plusieurs enveloppes contenant des sommes importantes pour divers projets et installations. Dans la plupart des cas, un article de journal accompagnait les billets pour indiquer l’utilisation envisagée.