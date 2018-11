Un garçon monte sur scène en pleine audience papale (vidéo)

"Il est libre, indiscipliné, mais libre!" s'exclame en souriant le pape François. Un jeune garçon vient de monter sur scène en pleine audience papale. Tous les mercredis, le pape François accueille les pèlerins venus à Rome, et s'adressent à eux à travers une catéchèse. Ce mercredi, un petit garçon a voulu vérifier si les gardes suisses entourant le pape étaient bien réels. Il a donc grimpé sur le podium pour les toucher. Sa mère essaie alors de le récupérer, sans succès. L'enfant joue autour du pape, bientôt rejoint par une petite fille. Le chef de l'Eglise déclare ensuite, en espagnol : "Cet enfant ne peut pas parler, il est muet. Mais il arrive communiquer. Il sait comment s'exprimer. Et il a quelque chose qui me fait réfléchir : il est libre, indiscipliné, mais libre. [...] Prions pour qu'il puisse parler. "