Un corail de 400 ans "exceptionnellement grand" découvert dans la Grande Barrière des côtes australiennes

Une formation de tête de corail de 400 ans "exceptionnellement grande" a été découverte dans la Grande Barrière de Corail, au large des côtes australiennes, selon un article publié jeudi dans la revue Scientific Reports, du journal Nature.

Le corail, nommé Muga dhambi (grand corail), a été découvert en mars à Goolboodi, également connu sous le nom d'île Opheus, au large de la côte nord du Queensland, lors d'une recherche scientifique citoyenne.

L'article indique que Muga dhambi est "le corail Porites (nom d'un genre de coraux massifs, ndlr) de plus grand diamètre mesuré par les scientifiques et le sixième corail le plus haut mesuré dans la [Grande Barrière de Corail]."

"Il est hémisphérique, mesure 5,3 mètres de haut et 10,4 mètres de large, ce qui le rend 2,4 mètres plus large que le corail le plus large suivant mesuré dans la Grande Barrière de Corail", a détaillé Adam Smith, directeur général de Reef Ecologic à l'Université James Cook.

"En utilisant des calculs basés sur les taux de croissance du corail de roche et les températures annuelles de la surface de la mer, nous pensons qu'il a entre 421 et 438 ans et qu'il est antérieur à l'exploration et à la colonisation de l'Australie par les Européens", a ajouté M. Smith dans un communiqué publié par l'université de Townsville vendredi.

Le Porites est en bonne santé, avec 70% de coraux vivants, bien qu'il ait survécu "à 80 cyclones majeurs, à de nombreux épisodes de blanchiment du corail et à des siècles d'exposition aux espèces envahissantes, aux marées basses et à l'activité humaine", a encore dit le directeur général de Reef Ecologic.

Parmi les contributeurs à l'article publié dans Scientific Reports, on retrouve un jeune de 17 ans mais aussi le célèbre expert en coraux Charlie Veron, qui a découvert plus de 20% des espèces de coraux du monde.

Les auteurs de l'article ont averti que des menaces croissantes, telles que les effets négatifs du changement climatique, pourraient rendre nécessaires des activités de restauration pour protéger des coraux comme le Muga dhambi.