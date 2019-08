Un chirurgien français accusé de pédophilie aurait fait plus de 200 victimes en Charente-Maritime

Il pourrait s’agir du plus grand scandale relatif à une affaire de pédophilie en France. C’est dans la commune de Jonzac, en Charente Maritime, que le chirurgien Joel Le Scouarnec est appelé devant la justice pour répondre d’actes pédophiles. Il aurait agressé sexuellement des dizaines d’enfants depuis plusieurs années. Plus de 200 victimes ont été recensées.

Tout était consigné dans des carnets de notes

Le Dr. Joel Le Scouarnec était spécialiste en chirurgie viscérale à l’hôpital de Jonzac entre 2008 et 2017. À présent derrière les barreaux, ce médecin raconte en détail la façon dont il a abusé de centaines d’enfants pendant des décennies dans des carnets de notes précieusement conservés.

"On va trouver des mises en situation, c’est-à-dire des photos de lui dénudé, en érection, avec des perruques sur la tête. Et aussi des carnets de bord", explique Francesca Salta, avocate de la famille d’une des victimes. Ces "carnets de bord" contiennent des dessins et des récits des actes les plus sordides. Plus de 200 prénoms d’enfants auraient été recensés par les enquêteurs.

"Il le reconnaît. Il y a certains passages qui sont extrêmement lamentables et regrettables, confirme Thibault Kurzawa, avocat du chirurgien. Il en est le premier convaincu." Le Dr. Joel Le Scouarnec est à présent incarcéré à la prison de Saintes, dans l’attente de son procès.