"Un cauchemar au paradis": 3 mois après la disparition de Théo Hayez, son papa reprend les recherches en Australie

Ce samedi 31 août, cela faisait exactement 3 mois que l'on a perdu toute trace de Théo Hayez, ce jeune randonneur belge parti vivre un an en Australie. Mais son papa, Laurent, ne désarme pas, et il vient de rejoindre Byron Bay, après un premier voyage infructueux en juin, pour tenter d'obtenir des réponses aux questions que la famille se pose toujours. C'est en effet dans cette petite côtière, prisée des fans de surf, que l'on a aperçu Théo la dernière fois, dans une soirée au Cheeky Monkey, et enregistré la dernière localisation de son GSM, près du phare local.