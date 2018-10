Un Brexit dur, tous perdants ?

On est en pleine phase de dramatisation à propos du Brexit alors qu’un sommet européen commence ce mercredi à Bruxelles. Le scénario d'une absence d'accord entre Londres et l'Union européenne dans les négociations sur le Brexit est " plus probable que jamais ", a estimé le président du Conseil européen, Donald Tusk. En réalité, la plus optimiste dans cette affaire est la première ministre britannique Theresa May. Donald Tusk estime lui qu'il faut se préparer à un " hard Brexit ".

Parmi les points qui coincent, l’Irlande du Nord, dont la frontière avec la République d’Irlande sera la seule terrestre avec l’Union européenne après le Brexit.

Que risquent la Belgique, l'Europe et la Grande-Bretagne en cas de Brexit dur, de sortie de l’Union sans accord ? Qui a le plus à perdre ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mercredi 17 octobre dès 12h30, sur La Première, Olivier Le Bussy, journaliste à La Libre et Marc Roche, commentateur pour la BBC, chroniqueur au Point et au Soir et auteur de l'ouvrage "Le Brexit va réussir" (Albin Michel).