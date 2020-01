Un Belge sur 10 part vivre sa retraite à l'étranger: quels sont les pays plébiscités? (carte interactive)

C’est un fait, des Belges se tournent vers d’autres cieux pour vivre leurs vieux jours. A la recherche d’un climat plus clément ou de conditions fiscales plus intéressantes. Les pensionnés de la fonction publique sont taxés en Belgique, ceux du secteur privé voient le traitement qui leur est appliqué varier de pays en pays. Mais ils sont de plus en plus nombreux à s’exporter.

La destination préférée des Belges reste la France (51.627), suivie de l’Italie (32.884) et de l’Espagne (23.517). Hors Europe, c’est la Turquie (7221) qui mène, suivie du Maroc (6002) et du Canada (4601).

Mais cette tendance est relativement stable, selon l’office des pensions, autour de 9,5% des pensionnés sont domiciliés en dehors de Belgique. Voici leur répartition.