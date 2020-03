Un Belge interpellé près de la centrale nucléaire française de Gravelines pour pêche illégale

Un Belge de 56 ans et deux Français de 22 et 23 ans ont été interpellés, mardi soir, près de la centrale nucléaire de Gravelines (Dunkerque). Ils sont suspectés de pêche illégale dans les eaux chaudes de la centrale et de trafic de poissons, rapporte jeudi le site 20minutes. Un opérateur de vidéosurveillance du port de Dunkerque a répéré un manège suspect de trois personnes près de la centrale. Une voiture est allée à la rencontre d'un autre véhicule immatriculé en Belgique. Les occupants de la première voiture ont alors transbordé du poisson dans le véhicule belge.

100 kilos de poisson

La police a retrouvé plus de 100 kilos de poissons dans le véhicule belge, principalement des bars, ainsi que du matériel de pêche, souligne le journal. Mis en garde à vue, les trois hommes ont été relâchés et comparaîtront plus tard devant la justice. Le Belge serait connu pour des faits similaires contrairement aux Français. Les eaux chaudes rejetées par la centrale sont connues pour attirer de nombreux poissons et pêcheurs. La pêche y est pourtant interdite par arrêté préfectoral.