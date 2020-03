Un Belge en Suède: "Malgré le coronavirus, les bars sont encore ouverts, ce n'est pas la psychose"

Alors que la Suède est souvent citée en exemple pour sa gouvernance, elle semble être à la traîne dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Jonathan Verlinde, Belge expatrié en Suède, nous explique comme les Suédois gèrent la pandémie.

"La vie est assez calme, les gens continuent leur vie publique. Beaucoup prennent encore le métro. A côté de chez moi, il y a un bar qui est rempli de monde. Ce n’est pas la psychose comme en France ou en Espagne", témoigne le Belge depuis son appartement.

Écoles ouvertes

La Suède est donc bien loin des scénarios que l’on peut retrouver dans des pays placés sous "lockdown" comme l’Italie, l’Espagne ou la France.

"Il n’existe aucune restriction en ce qui concerne les rassemblements. De nombreuses personnes font du télétravail, mais ce n’est pas obligatoire", explique l’Anversois de 30 ans.

Contrairement à la Belgique, les cours dans les écoles et les universités se donnent toujours. Le nombre de personnes infectées par le virus n’est pas non plus communiqué tous les jours. "Les autorités vont néanmoins communiquer aujourd’hui des mesures sur une éventuelle fermeture d’écoles", ajoute-t-il.

Travail à la bibliothèque

Pendant notre interview, la compagne suédoise de Jonathan travaille dans la bibliothèque de Stockholm. La direction lui a d’ailleurs demandé de continuer à venir travailler. "Même les personnes âgées continuent de venir à la bibliothèque", constate-t-il, inquiet.

Pour l’instant, la Suède est donc plus laxiste que ses voisins danois ou norvégien. Jonathan se demande le type de mesures que les autorités suédoises vont prendre.

De son côté, il suit les recommandations belges : "Je reste chez moi et je continue ma routine : je fais mon propre pain, je sors pour faire du jogging tout en diminuant ma vie sociale."