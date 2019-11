Un Belge à Sydney témoigne des incendies: "Tout est recouvert d'une sorte de brouillard. On voit et on sent la fumée"

Les incendies qui ravagent l’Australie se sont intensifiés mardi et ont atteint la banlieue de Sydney. Attisés par les vents violents, les températures caniculaires et une végétation sèche, les feux de brousse se trouvent désormais à quelques kilomètres du centre. Des avions de lutte contre les incendies ont pulvérisé des produits retardant sur les arbres et les maisons d’une banlieue située au nord de la ville.

Dorian Millich est Belge, il habite à Sydney depuis 8 ans. "Le Nord est en période de grave sécheresse depuis 3 ans, donc avec les vents violents, les conditions sont parfaites pour que ces incendies soient hors de contrôle. On voit la fumée, ça commence à recouvrir une bonne partie de Sydney. On voit les incendies de l’espace tellement ils sont importants, conséquents."

Tellement conséquents que dès qu’il sort de son appartement il "voit et sent la fumée". "Tout est recouvert d’une sorte de brouillard qui provient des incendies. C’est une fumée très rouge, il y a une odeur de bois brûlé. C’est préoccupant de voir à quel point il fait sec. Quand on sort de Sydney, on voit que c’est très sec. C’était beaucoup plus vert avant. Et plus vous allez au Sud, plus c’est brûlé : la terre est craquelée, de plus en plus de rivières s’assèchent. Ça devient problématique."

Je ne me souviens pas d’incendies aussi violents depuis ceux de 2013

De tels incendies se produisent chaque année sur l’immense île-continent pendant le printemps et l’été en Australie. Mais cette année, la saison des feux a été particulièrement précoce et violente et pourrait être l’une des pires connues par le pays. "C’est vrai que des incendies de cette ampleur c’est quand même rare. Je ne me souviens pas d’incendies aussi violents depuis ceux de 2013. Nous sommes inquiets et en même temps, on est dans un pays où on a des informations toutes les demi-heures, on est informés tout le temps par les médias australiens."

Outre la population, la faune et la flore souffrent aussi de ces feux. Des centaines de koalas ont péri depuis le début des incendies. Une tragédie puisqu’avec le kangourou, "le koala est un animal qui représente l’Australie". "C’est une espèce qui se rapproche de l’extinction. Les habitas sont brûlés, les bois sont coupés. Il faut aussi dire que, selon ce que j’entends et ce que je vois sur les réseaux sociaux, l’Australie est un des plus mauvais élèves au niveau mondial pour la préservation des forêts et des eaux. Je pense qu’il y a beaucoup d’excès et de choses qui ne sont pas faites dans les règles de l’art en termes de protection de l’environnement", témoigne encore Dorian.

Depuis vendredi, les incendies sur la côte Est de l’Australie ont fait trois morts, détruit plus de 150 habitations et contraint des milliers d’habitants à fuir. En Nouvelle-Galles du Sud, un million d’hectares a déjà brûlé, soit déjà trois fois plus que l’an dernier.