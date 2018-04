Un avion de combat sud-coréen s'écrase contre une falaise

Un avion de combat sud-coréen de type F-15K s'est écrasé jeudi dans le sud du pays, rapporte l'agence de presse nationale Yonhap qui cite l'armée de l'air et les autorités locales. La cause de l'accident et le sort des deux pilotes de l'appareil restent encore incertains.

L'appareil rentrait à la base de Daegu après une opération lorsqu'il s'est crashé jeudi après-midi (heure locale) contre une falaise près de Chilgok, à 300 kilomètres au sud-est de la capitale Séoul. Les forces aériennes sud-coréennes tentent de savoir ce qu'il est advenu des deux pilotes, tous deux âgés d'une vingtaine d'années.

Une cinquantaine de secouristes ont été dépêchés sur place mais le brouillard dense gêne les opérations de recherche et de sauvetage, selon Yonhap.

La flotte de l'armée de l'air nationale comprend une soixantaine de F-15K, principaux avions de combat sud-coréens depuis 2005.