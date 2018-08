Un arbre invasif pour protéger des éboulements en Suisse?

L'ailante est un des végétaux les plus invasifs en Suisse. Importé au XVIIIe siècle pour sa vertu décorative, il est désormais impossible de s'en débarrasser définitivement. Les chercheurs ont donc changé leur fusil d'épaule, et choisi de tirer profit de cet arbre asiatique : ils testent désormais sa résistance aux éboulements, histoire de lutter contre les glissements de terrain, de plus en plus fréquents avec le réchauffement de la planète.

L'ailante, on le retrouve "au Valais, au canton de Berne, aussi en Suisse romande, partout" explique Marco Conedera, ingénieur forestier pour l’Institut fédéral de recherches sur la forêt et la neige à Cadenazzo. "On a bien essayé de l'éliminer, mais le résultat est toute cette panoplie de rejets de racines. On pense en enlever un, et on en a 100. On ne peut pas imaginer de venir avec la tronçonneuse, éliminer les arbres qu’on a et le problème est résolu. Le problème est multiplié. Ici, c’était un vieux vignoble. Le propriétaire a eu l’idée d’enlever les châtaignes pour faire du pâturage. Le résultat : de l’ailante pur."