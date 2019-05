Un aquarium de Nausicaà se fissure et entraîne la mort de centaines de sardines

Le jeudi 25 avril, jour de la mort de son dernier requin-marteau, un bassin cylindrique contenant plusieurs milliers de sardines s’est fendu, entraînant la mort de plusieurs centaines d’entre elles.

Peu avant l’ouverture de ses portes au public, un aquarium s’est fendu et les 30m³ d’eau que contenait le cylindre se sont répandus sur le sol. L’équipe du parc a tenté de sauver un maximum de sardines. « Tout a été mis en œuvre pour placer les animaux en réserve le plus rapidement possible, la plupart des sardines ont été sauvées » même si plusieurs centaines d’entre elles ont péri, indique Nausicaà au Figaro.

Selon l’aquarium, une soudure du bassin aurait lâché. « Nous avons immédiatement missionné des experts pour comprendre les raisons de cet incident », assure le Centre National de la Mer à Science et Avenir.

Aucun rapport avec le requin-marteau

Pour Philippe Valette, directeur de Nausicaà, une chose est sûre : « Il n’y a pas de relation » entre la mort du dernier requin-marteau et cet accident, explique-t-il au journal La Semaine dans le Boulonnais. « Ce n’est pas le requin qui a donné un coup de marteau, il était mort un peu plus tôt. »

Une « hécatombe »

Au total, trente requins-marteaux sont morts prématurément dans l’aquarium entre 2011 et 2019. L’ONG Sea Shepherd a déposé plainte contre Nausicaà pour « sévices graves et non-respect de la réglementation sur la détention des animaux sauvages en captivité, ayant entraîné la mort ».

Philippe Valette admet que « malgré toutes les précautions que l’on prend pour étudier la salinité, la densité, la température et les autres paramètres, ce n’est peut-être pas assez. Il faut que l’on progresse encore sur le milieu que l’on peut donner à ces animaux ». Sea Shepherd a demandé au procureur de la république de lancer une enquête.