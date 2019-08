Un ancien chef scout allemand accusé de viols multiples sur plusieurs mineurs

Un ancien chef scout allemand est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de quatre garçons entre 2010 et 2018, a indiqué mercredi le parquet de Fribourg. L'homme de 41 ans a été arrêté et inculpé. Les victimes avaient entre 7 et 14 ans.

Le suspect aurait abusé de la première victime, alors âgée de 8 ans, une dizaine de fois pendant trois ans à partir de 2010. Selon le ministère public, il est également inculpé pour 131 cas de sévices sexuels sur une deuxième victime, un garçon de 7 ans. Pour la troisième victime, âgée de 11 ans au début des violences, l'ancien chef scout aurait commis les mêmes actes plus de 500 fois depuis 2014.

Le quatrième enfant, de 8 ans, aurait été abusé à quatre reprises en 2017 et 2018.

Au total, le parquet a formulé 696 plaintes pour violences sexuelles à l'encontre du quadragénaire.