Un an et demi après avoir quitté la Maison Blanche, que devient Barack Obama?

Barack Obama est actuellement sur le continent africain. Dimanche, il se trouvait au Kenya, dans le village où réside une partie de sa famille. Visiblement ravi, l'ancien président américain n'a pas perdu son sens de l'humour. "C'est une joie d'être de retour avec des gens qui sont de ma famille... et tant de gens qui prétendent être de ma famille", a-t-il lancé à la foule.

L'ex-président des Etats-Unis a fait le déplacement pour inaugurer un centre de jeunes conçu par sa demi-sœur. "J'ai visité la tombe de mon père et cela m'a donné un sentiment de satisfaction qu'aucun hôtel cinq étoiles ne pourra jamais me donner", a-t-il aussi déclaré à cette occasion.

Cela fait un an et demi qu'il n'est plus Président des Etats-Unis. Mais le jeune retraité de 57 ans n'est pas sans revenus. L'ancien chef d'Etat touche 150.000 dollars par an. Il monnaye aussi ses apparitions qui se régleraient autour des 400.000 dollars. Au début du mois de juillet, il était à Madrid, en Espagne, à l'occasion d'un sommet sur l'économie circulaire et l'innovation technologique.

Mémoires et fondation

Barack Obama publiera aussi, avec son épouse Michelle, ses mémoires contre un chèque de 65 millions de dollars. A ce contrat s'en ajoute un autre, signé avec Netflix pour produire des films et des séries.

Mais si l'ancien président ne s'exprime jamais directement sur la politique de Donald Trump, il s'engage pour le climat comme ce fut le cas à Paris en décembre dernier. Il a aussi créé, il y a moins d'un an, une fondation aux contours encore flous.

Ce mardi après-midi, Barack Obama sera en Afrique du Sud, où il prononcera un discours très attendu à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Nelson Mandela. Un discours présenté comme le plus important depuis sa mise à la retraite politique.