Un an de conflit au Tigré : qui sont les acteurs de cette guerre sans merci ?

Le conflit oppose d’une part le TPLF tigréen et d’autre part les forces gouvernementales et leurs alliés. Voici les principaux acteurs du drame qui se joue dans cette région oubliée.

Une guerre sans merci se déroule depuis un an dans le nord de l’Ethiopie, dans la région du Tigré. Les combats ont fait des milliers de morts, 400.000 personnes sont menacées par la famine et deux millions de personnes ont quitté leur foyer.

Le TPLF a réorganisé une milice armée : les Forces de Défense du Tigré (TDF). Depuis juin, les TDF ont lancé la contre-offensive. Elles ont repris le contrôle de la région et avancent désormais vers Addis-Abeba .

Le TPLF dirige l’Ethiopie durant près de 30 ans, jusqu’à l’accession du pouvoir d’Abiy Ahmed, en 2018. Le mouvement se replie alors sur le Tigré et refuse de se soumettre au pouvoir central. C’est l’origine du conflit : Addis Abeba envoie ses troupes pour arrêter les dirigeants du TPLF et reprendre le contrôle du Tigré.

Le Front de Libération du Peuple du Tigré est un ancien mouvement de rébellion né dans les années 70 pour défendre les intérêts de la population tigréenne (5,7 millions d’habitants), face à l’ethnie dominante des Amhara. Le mouvement se transforme en parti d’obédience marxiste et accède au pouvoir au début des années 90.

Des membres de l'armée fédérale éthiopienne. © Amanuel Silesh / AFP

Loyale au Premier ministre Abiy Ahmed, l’armée nationale lance une offensive éclaire sur le Tigré le 4 novembre 2020. Après quelques semaines de frappes aériennes et de combats, elle prend le contrôle de la capitale régionale Mekele.

L’intervention de l’armée éthiopienne et de ses alliés s’accompagne de violences contre les civils. Amnesty International accuse les troupes impliquées d’avoir violé des centaines de femmes et filles, imposant à certaines victimes esclavage sexuel et mutilations. Les paysans ont été empêchés de cultiver leurs terres, ce qui provoque désormais une famine.