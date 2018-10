Un an après la défaite du groupe terroriste Etat islamique, que devient son ex-capitale?

Notre correspondant Wilson Fache revient tout juste de Syrie après avoir passé une semaine à Raqqa, l'ancienne "capitale" du groupe État islamique. Depuis le nord de l'Irak, où il se trouve actuellement, le journaliste fait le point, en direct vidéo sur la page Facebook RTBF Info, sur la situation à Raqqa un an après la défaite des djihadistes.

Voici les réponses de Wilson Fache à certaines de vos questions.

Bachar-al-Assad va-t-il laisser vivre les habitants de Raqqa?

"Aujourd'hui, les forces kurdes contrôlent la ville. Bachar-al-Assad a été très clair à ce sujet et il veut récupérer l'ensemble du territoire syrien, il ne laissera rien à d'autres groupes. Que va-t-il se passer? On n'a que des hypothèses. L'une d'entre elles est que les forces kurdes passent un accord avec Bachar-al-Assad, en cédant par exemple le contrôle de la ville en échange d'une autre répartition des ressources naturelles ou d'une plus grande autonomie pour les zones [kurdes]."

L'EI est-il toujours présent à Raqqa?

"Les djihadistes sont toujours présents sous forme de cellules dormantes. Ils commettent presque chaque semaine des attaques. Quand j'étais à Raqqa la semaine dernière, une moto piégée a explosé après le passage d'un convoi de la coalition. Ca n'a pas fait de victime mais on voit quand même la capacité de ces cellules dormantes à organiser des attaques assez élaborées. Un an après la reconquête, le groupe EI n'a pas disparu".

En Syrie, Bachar-al-Assad va-t-il être mis de côté?

"C'est très peu probable. Bachar-al-Assad a franchi toutes les lignes rouges données par la communauté internationale, même celle des armes chimiques et il est toujours là. Il est peu probable qu'il disparaisse, à moins qu'il soit lâché par ses alliés russes et iraniens qui lui ont permis de rester au pouvoir et de reconquérir toute une partie de son territoire."

Quelle est l'atmosphère à Raqqa?

"Les gens sont de retour dans une ville complètement détruite. Il n'y a pas un seul bâtiment qui n'est pas en partie détruit. La population tente de reconstruire la ville à son échelle. Mais il n'y a pas encore de grands travaux de reconstruction menés par le gouvernement. Pourquoi? Parce que la situation est encore très instable... Aujourd'hui, on constate quand même une certaine paranoïa face aux attaques. Mais la vie a quand même repris son cours. Un exemple: cette semaine j'ai pu suivre l'équipe de football de Raqqa qui s'est reconstruite. Et ce, malgré le fait que certains joueurs ont été tués, sont désormais réfugiés à l'étranger, ou ont été exécutés par l'EI. Il y a quelques jours, l'équipe a même participé à une compétition de football. Ils ont gagné, imaginez la joie de cette équipe. On voit que malgré la difficulté de la situation, la vie reprend son cours."

Le territoire syrien devient une terre d'accueil pour les kurdes?

"Non, il y a toujours eu des kurdes en Syrie."

Qui finance l'Etat islamique? Le Qatar?

"Le Qatar a financé des groupes rebelles, pas forcément modérés mais ce n'était pas l'Etat islamique. Une des hypothèses les plus plausibles aujourd'hui: l'Etat islamique s'est auto-financé. En prenant le contrôle de territoires, il a pris possession de leurs différentes ressources."

Quelle est la situation des femmes aujourd'hui?

"Ca dépend quelles femmes. Les kurdes syriens prônent l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, une femme est par exemple à la tête de Raqqa. Il s'agit d'une femme très forte, qui a beaucoup de travail. Mais quelle est la situation des femmes de façon générale? Elle est meilleure que sous l'EI mais la ville reste très conservatrice, on ne voit pas beaucoup de femmes dans la rue. Il n'y en a pas autant qu'en zone kurde en tout cas."

Que veulent les Syriens pour l'avenir de Raqqa?

"Quand je pose la question, je reçois différentes réponses. Certains veulent le retour de Bachar-al-Assad, d'autres que les kurdes restent au pouvoir, d'autres aimeraient prendre le contrôle."