Un an après l’assaut du Capitole, trois trumpistes racontent leur 6 janvier 2021

L’attaque a suscité l’indignation dans le monde entier et a été majoritairement qualifiée " d’attaque contre la démocratie. " Samson Racioppi, Jim Wood, et Glen Montfalcone étaient tous les trois présents ce six janvier 2021 pour s’insurger contre les résultats de l’élection présidentielle, qu’ils estiment truqués – malgré les nombreuses preuves du contraire-. Ils relatent ce qu’ils qualifient de " journée incroyable. "

On y va, on y va !

La réalité rattrape vite les trois hommes, et Glen Montfalcone voit le FBI débarquer sur le pas de sa porte, puis arrêter plusieurs de ses amis. En apprenant que Samson Racioppi avait participé à l’insurrection, ses camarades de classe se sont mobilisés pour le faire exclure, sans succès. Il reste pourtant très fier de lui, affirmant qu’il racontera l’histoire à ses petits-enfants.

En attendant, ils promettent de continuer leur combat. Samson est prêt à retourner au Capitole, et il ne mâche pas ses mots, évoquant une " guerre " et de nombreuses " batailles " à venir. Son but ? " causer autant de dégâts que possible."

Jim Wood partage aussi ce sentiment et retournera au Capitole sans hésitation " Pendant longtemps, dans ce pays, on a laissé les autres tout gérer, et finalement, on voit enfin que les gens commencent à réagir. " Quant à Glen Montfalcone, il affirme vouloir absolument recommencer, ajoutant qu’il " ferait encore beaucoup plus aujourd’hui. "

Malgré cette soif de révolution et de violence, tous nient être entrés au Capitole. En affirmant le contraire, ils risquent la prison.