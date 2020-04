Un Américain est-il mort après avoir bu un nettoyant pour aquarium contenant de la chloroquine ?

L’article reprend et cite ensuite le témoignage du couple recueilli par NBC : "Nous avions peur de tomber malades. Nous devenions vraiment inquiets", "Nous regardions la conférence de presse de Trump, et il continuait à dire que c’était comme un remède. J’ai vu le pot sur l’étagère et j’ai dit : ‘tiens, ce n’est pas ce dont il parle à la TV ?’"

La malheureuse aventure de ce couple de Phoenix a été largement couverte aux États-Unis et ailleurs. Attention cependant, cette information n’est pas neuve. Les premiers articles évoquant le décès de cet homme suite à l’ingestion d’un produit qu’il aurait assimilé à la chloroquine préconisée par Donald Trump lors de conférences de presse datent du 23 mars, il y a un petit peu plus d’un mois.

Et l’équipe de "Vrai ou Fake" a également pu détailler dans l'article publié le 25 mars dernier que "la substance qu’a avalé le couple contient donc bien le même principe actif, mais les doses sont très différentes. Ce produit pour nettoyer les aquariums n’est pas un médicament. Ils ont ingéré une cuillère à café chacun, indique le New York Times . "Trente minutes après l’ingestion, le couple a ressenti des effets immédiats nécessitant leur hospitalisation".

Et si elle est à nouveau largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux, c’est certainement suite aux déclarations de Donald Trump en conférence de presse la semaine dernière sur l’usage potentiel d’un désinfectant à s’injecter pour se prémunir du coronavirus.

Son idée d’éventuellement injecter du désinfectant directement sur l’homme afin de combattre le covid-19 a suscité des remous. La Maison Blanche a d’ailleurs expliqué après coup pour se justifier que le président américain s’exprimait sur un ton "sarcastique". Le président Trump a même envisagé de ne plus tenir ces conférences de presse quotidiennes pour faire le point sur la situation du coronavirus aux États-Unis, dénonçant l’attitude de certains médias les qualifiant de "FAKE NEWS".

Après ses "conseils" sur le désinfectant, la publication d’un article relatant la mort d’un Américain à cause d'un produit "nettoyant", et qui peut être mis en relation avec d’autres "recommandations" du pensionnaire de la Maison Blanche, avait de bonnes chances de trouver un nouvel écho, même plus d’un mois plus tard.