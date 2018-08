Un alpiniste suisse bat un record de vitesse dans l'ascension du Mont-Blanc (vidéo)

L’alpiniste suisse Dani Arnold a établi un nouveau record de vitesse en solo sur la face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc. Il a escaladé la pointe Walker (4208 mètres) en deux heures et quatre minutes.

Le suisse de 34 ans, athlète pour le Mammut Pro Team, se préparait à ce record depuis plusieurs années. En 2016 et 2017, les conditions météorologiques ont rendu toute tentative impossible. Mais le 27 juillet dernier, les conditions ont finalement été réunies pour établir ce record. "Je me sens incroyablement heureux et très fier de mon exploit, a-t-il déclaré. Si on regarde en arrière, attendre si longtemps le bon moment, ça a vraiment payé".

Dani Arnold détient désormais des records de vitesse pour deux des trois faces nord du Mont-Blanc : le Cervin (une heure et 46 minutes) et les Grandes Jorasses.