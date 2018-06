Un ado "totalement dépassé et déprimé" après son recadrage par Emmanuel Macron

C'est un bref "ça va Manu ?" qui fait beaucoup parler... Lundi, un adolescent a été recadré par Emmanuel Macron en marge des commémorations de l'Appel du 18 juin au Mont-Valérien. Le jeune homme s'était adressé de manière pour le moins directe au président de la République avant de présenter ses excuses.

La chaîne BFM TV a diffusé sur Twitter un bref extrait de cet échange... qui s'est en réalité déroulé sur quelques minutes. L'ado est en troisième année d'école secondaire et doit donc passer le Brevet des Collèges. Un détail qui n'a pas échappé au président de la République. "Je compte sur vous pour la suite", lance-t-il en poussant l'élève à se dépasser.

Le garçon demande alors à quoi cela sert de décrocher une mention pour ce diplôme national. Des mentions qui s'échelonnent de "assez bien", "bien" à "très bien", selon que l'élève a au minimum 12, 14 ou 16/20 de moyenne.

"Si tu veux montrer aussi ce dont tu es capable et aller le plus loin possible (...) Penser à la suite et être un exemple." S'ensuit une leçon sur le mérite et l'idéal républicain. L'échange s'interrompt au moment où une camarade du jeune homme lui lance : "Qu'est-ce que tu as fait comme connerie ?"

Pédagogie et tutoiement

Sur les réseaux sociaux, la séquence et le recadrage présidentiel font débat. Certains critiquent le manque de pédagogie d'Emmanuel Macron... et le fait qu'il tutoie son interlocuteur. D'autres rappellent qu'il y a quelques mois le président français a invité des étudiants américains à "ne pas suivre les règles".