Un Brexit pour Noël: échanges commerciaux et accord sur la pêche

Il a fallu attendre les derniers virages, les derniers détails des accords sur la pêche entre l’Union européenne et le Royaume Uni, pour que le suspense prenne fin. Comme le prédisaient certaines sources dès ce jeudi matin, les négociateurs ont bel et bien abouti à un accord de sortie de le Royaume Uni de l’Union européenne, un accord compilé en pas moins de 2000 pages.

C’est dans la matinée de jeudi que les dernières passes d’armes ont en effet eu lieu, la conclusion de cet accord achoppant encore sur l’épineuse question de la pêche, un enjeu plus politique que véritablement économique lors des longues négociations.

D’après les premières déclarations sur le sujet, celles du ministre irlandais des Affaires étrangères, environ un quart des prises de pêche européennes dans les eaux britanniques seront restituées au Royaume-Uni. Cette affirmation a été confirmée dans les déclarations officielles. Mais il y aura un délai pour sa réalisation : l’Union européenne aura 5 ans pour restituer ces 25% des prises de pêche.

La conclusion de cet accord de libre-échange, sans droits de douane ni quotas, doit permettre de préserver près de 1000 milliards d’euros d’échanges commerciaux annuels. L’accord acte les bases d’une concurrence commerciale loyale entre le Royaume Uni et l’Union. Pratiquement, l'accord permettra un accès des marchandises britanniques sur le marché européen sans droit de douane, sans quotas. Mais cela ne se fera pas à n’importe quel prix: les Européens voulaient s’assurer que les Britanniques ne leur feront pas de concurrence déloyale : pas de dumping social, fiscal, environnemental… pas de subventions des britanniques à leurs entreprises non plus. L'Union a donc obtenu la mise en place d’un mécanisme de compensation en cas de distorsion de la concurrence. Dans ce cas, les Européens pourraient remettre en place des taxes douanières.

Le "contrôle de la souveraineté" pour les Britanniques

Même avec un accord post-Brexit, des perturbations sont toutefois à attendre à compter du 1er janvier 2021, lorsque le Royaume-Uni tournera véritablement le dos à 48 ans de vie communautaire, quittant le marché unique et l’union douanière.

Quand, de manière inattendue, les Britanniques se sont majoritairement prononcés en faveur du Brexit, nombreux étaient ceux en Europe à espérer que le Royaume-Uni puisse rester aligné sur les normes européennes. Le virage sera bien plus important.

Boris Johnson, figure des "Brexiters" en 2016, a toujours affiché sa volonté de rompre avec les normes du marché unique et de l’union douanière, pour que le Royaume-Uni "reprenne le contrôle" de sa souveraineté.

Mais cela a pris du temps, beaucoup de temps, pour pouvoir traduire politiquement tout cela. Le Brexit a d'ailleurs eu lieu le 31 janvier dernier, mais le Royaume Uni et l’Union européenne avaient négocié une période de transition durant laquelle les Britanniques gardaient un pied dans le marché unique.

Et c'est cette période de transition qui se termine le 31 décembre. Il ne restait plus très longtemps donc pour éviter une sortie du Royaume Uni sans accord, ce qui aurait eu un impact économique très lourd pour les deux parties, et singulièrement pour la Grande Bretagne. Les Britanniques exportent en effet 47% de leurs produits vers le continent, quand l'Union européenne elle n'écoule que 8% de ses marchandises de l'autre côté de la Manche.

Et puis il y a eu aussi dans une moindre mesure, la pression de la réalité: la pagaille dans le sud est de l’Angleterre ces derniers jours, pour cause de crise sanitaire, aura peut-être donné aux Britanniques un aperçu de ce que pourrait être le chaos d’un Brexit sans accord.



Attention cependant: l’accord officialisé ce jeudi ne concerne pas les services financiers, qui font de Londres la seule place à rivaliser avec New York. Le secteur des services représente 80% de l’économie britannique. L’accès au marché européen des banques et assureurs basés à Londres est une question traitée en parallèle des négociations sur cet accord commercial. Restent aussi des points à négocier, cette fois entre des Etats membres et le Royaume Uni: la libre circulation des biens et des personnes entre ce dernier et Gibraltar par exemple; c'est ce qu'a précisé le premier ministre espagnol Pedro Sanchez.

Débats parlementaires attendus

Les ambassadeurs des 27 pays de l’Union européenne se réuniront vendredi à 10h30 pour commencer à examiner l’accord conclu ce jeudi entre l’UE et le Royaume Uni sur leurs futures relations, a déclaré un porte-parole de la présidence du Conseil européen, assumée par l’Allemagne.

Le négociateur européen Michel Barnier informera les ambassadeurs du contenu de cet accord.

Le Parlement européen, lui, ne se prononcera qu’au cours de la nouvelle année qui vient sur l’accord. C’est ce qu’a déclaré jeudi son président David Sassoli, même si le Brexit deviendra effectif le 1er janvier. Le Parlement européen "regrette que la durée des négociations et le caractère in extremis de l’accord ne permettent pas un véritable contrôle parlementaire avant la fin de l’année", a dit David Sassoli dans un communiqué.