L’église Saint-Sulpice, le deuxième plus grand édifice religieux de la capitale française, après Notre-Dame. Saint-Sulpice, à deux pas du dernier domicile de Jacques et Bernadette Chirac. Le couple y avait emménagé voici quatre ans, rue de Tournon, dans l’hôtel particulier de l’industriel français François Pinault, un ami de la famille. Jacques Chirac y vivait au rez-de-chaussée, avec toutes les facilités destinées à l’usage d’une chaise roulante.

Saint-Sulpice, où a abouti l’impressionnant convoi funéraire, encadré par une importante escorte. Un service solennel y est célébré, en présence d’Emmanuel Macron. L’actuel chef d’Etat français, applaudi sur les marches de l'église, est entouré de pas moins de 80 personnalités étrangères, chefs d’Etat et de gouvernement, anciens dirigeants et membres de familles royales. Sous les applaudissements de l'assistance, le cercueil drapé de bleu, de blanc et de rouge était porté par les anciens officiers de sécurité de Jacques Chirac.

L’Elysée a confirmé les présences de Bill Clinton, ancien président des Etats-Unis, du roi Abdallah de Jordanie ou encore de l’émir du Qatar. Le président russe est également sur place. De même que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker ou le président italien. Ils retrouvent les anciens présidents français François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d’Estaing, qui ont pris place dans l'édifice aux côtés de Brigitte et Emmanuel Macron. Sur place, la sécurité y est maximale. Le matériel des journalistes est fouillé, des chiens renifleurs ont été déployés avant la cérémonie. Même les couronnes funéraires ont fait l’objet d’un maximum d’attention.