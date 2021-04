Ukraine: vol touristique au-dessus de Tchernobyl, 35 ans après la plus grande catastrophe nucléaire au monde

C’est un cadeau d’anniversaire inhabituel qu’a reçu Viktor Kozlov, employé d’une agence nucléaire ukrainienne : son épouse Maryna lui a offert un billet pour un vol de 90 minutes au-dessus de Tchernobyl, le site de la pire catastrophe nucléaire au monde. Sur le vol, opéré par Ukraine International, les passagers mitraillent le paysage avec leur appareil photo ou leur téléphone. Vue plongeante garantie sur les bâtiments abandonnés de la ville fantôme de Pripyat qui abritait autrefois des travailleurs du nucléaire, ainsi que sur l’énorme dôme recouvrant maintenant le réacteur qui a explosé le 26 avril 1986.

La catastrophe, qui a frappé lors d’un test de sécurité bâclé à l’usine à 110 km au nord de la capitale Kiev, a forcé des dizaines de milliers de personnes à abandonner définitivement la zone, laissant la faune pour se développer dans la zone contaminée.

La nature a l’air si pure qu'elle semble avoir gagné sur les humains ici

"J’ai beaucoup lu sur l’accident de Tchernobyl et je connais chaque seconde de la chronologie de la catastrophe", explique Viktor Kozlov, passionné par le drame car il a grandi dans une autre ville avec une centrale nucléaire. "J’ai été surpris par la nature autour du site. Elle a l’air si pure que la nature a comme gagné sur les humains ici".

Trente et un travailleurs d’usine et pompiers sont morts immédiatement après la catastrophe, principalement des suites d’une maladie aiguë des radiations. Des milliers d’autres ont succombé plus tard à des maladies liées aux radiations telles que le cancer, bien que le nombre total de décès et les effets à long terme sur la santé restent un sujet de débat intense.

L’Ukraine marque ce lundi le 35e anniversaire de l’accident et à cette occasion demander que Tchernobyl reçoive le statut de patrimoine mondial de l’UNESCO afin d’attirer plus de visiteurs et de financer le développement de la région. Avant la pandémie de coronavirus, le site est devenu plus populaire auprès des touristes grâce à la série HBO "Tchernobyl" en 2019.