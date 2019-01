Ukraine: un comédien veut passer de président fictif à... président tout court

Volodymyr Zelensky a confirmé ce lundi qu'il serait bien candidat à l'élection présidentielle ukrainienne du 31 mars. Ce comédien de 40 ans est devenu célèbre en interprétant le rôle du président de l'Ukraine dans la série télévisée "Sluga Narodou", en français "Serviteur du peuple". "Aujourd'hui, le premier congrès sérieux du parti "Serviteur du peuple" a eu lieu", déclare Volodymyr Zelensky, dans une vidéo diffusée sur son compte Facebook le montrant avec des dizaines de ses partisans autour d'une table recouverte de boissons et de pizzas.

Cette candidature peut paraître farfelue, mais elle est prise très au sérieux en Ukraine. Le comédien est d'ailleurs crédité de 8,8% des voix, dans les sondages, derrière l'ex-Première Ministre, Ioulia Timochenko (16%), et le président ukrainien sortant, Petro Porochenko (13,8%).

Un "Reagan urkainien"

Les soutiens de Volodymyr Zelensky, que l'on retrouve surtout au sein de la jeune génération, le présentent comme un "Reagan ukrainien" (du nom de l'ancien président des Etats-Unis Ronald Reagan, qui a lui aussi été un acteur) et le croient capables de renouveler l'élite ukrainienne. Ses détracteurs, en revanche, mettent en avant son manque d'expérience et soulignent ses liens avec l'oligarque Igor Komoloïski, un adversaire de Petro Porochenko, et le propriétaire de la chaîne de télévision sur laquelle Volodymyr Zelensky est devenu célèbre.