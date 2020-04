Ukraine: Tchernobyl 34 ans après l'explosion, entre hommages et incendies

Le 26 avril 1986 à 1h24, le réacteur n°4 de la centrale ukrainienne de Tchernobyl éclate. Un immense nuage radioactif se forme au-dessus de la centrale. C’est le plus grave accident nucléaire de l’histoire qui contamine trois quarts de l'Europe. Aujourd'hui, 34 ans plus tard, c'est l'heure des hommages, dans une région ravagée par d'immenses incendies de forêts depuis 3 semaines.

L’accident survient pendant un test de sécurité. Le réacteur échappe à tout contrôle et explose. Une immense colonne de poussière radioactive est projetée vers le ciel. Plusieurs tonnes d’uranium. L’Ukraine fait partie de l’Union soviétique qui essaye d’abord de dissimuler la catastrophe. Pas pour longtemps, car dès le 28 avril, le système de détection de la radioactivité de la centrale suédoise de Forsmark se déclenche. Ce n’est pas une fuite nucléaire, c’est l’atmosphère qui est contaminée. L’alarme est enfin donnée.

Communication opaque et gestion de crise chaotique

A la catastrophe nucléaire s’ajoute une crise de communication, en pleine guerre froide : ce ne sont que langue de bois, culture du secret et propagande. L’Europe, la Belgique, se retrouvent aussi dans une situation inédite. Quelles mesures prendre ? Chacun a une réponse différente, voire contradictoire et souvent tardive. Le parallèle avec la crise du coronavirus est difficile à éviter.

C’est la cacophonie la plus complète. La France affirme que le nuage s’arrête à sa frontière. Le gouvernement belge juge d'abord que tout et normal avant de constater que la radioactivité est anormalement élevée et que des mesures doivent être prises : laver les légumes et rentrer les bêtes à l’étable… Ici aussi, le gouvernement fédéral et ses entités fédérées ne tiennent pas toujours le même langage.

Des "liquidateurs" sacrifiés

Le nuage radioactif est immense et survole l’ensemble de l’Europe : de l’Ukraine à l’Écosse, et de la Suède à l’Italie. Il contamine des zones entières. L’Ukraine et la Biélorussie sont les plus touchées.

En Ukraine, c’est la panique. Personne ne sait comment faire face à la catastrophe. Les premiers pompiers, pilotes d’hélicoptère, sauveteurs payeront leurs efforts de leur vie.

Les Soviétiques relancent la production d’électricité dans les trois autres réacteurs de la centrale intacts. Pour endiguer la pollution, un sarcophage de béton est édifié pour emballer le réacteur.

Il faut nettoyer les débris radioactifs projetés par l’explosion : "les liquidateurs", des soldats mal équipés meurent aussi. Certains, profondément irradiés, périssent en quelques jours dans d’atroces souffrances. Ils fondront littéralement à l’intérieur de leurs corps. D’autres survivront quelques mois ou quelques années, avant de succomber du cancer, de la thyroïde ou des poumons notamment.

Des milliers de morts, Greenpeace les évalue même à 100.000 décès.

Des conséquences toujours visibles aujourd’hui

Les populations civiles, qui vivaient aux alentours de la centrale sont évacuées dès les premiers jours de la catastrophe.