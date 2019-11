Ukraine, remise de 3 navires ukrainiens par l'armée russe

Dans le cadre d'une série de gestes de bonne volonté, l'armée russe a remorqué 3 navires saisis il y a un an de cela en vue de leur remise aux autorités ukrainiennes. Le 9 décembre prochain, sous les auspices de la France et de l'Allemagne, se tiendra une réunion exceptionnelle de conciliation entre l'Ukraine et la Russie. La première rencontre entre les présidents respectifs, Volodymir Zelenski et Vladimir Poutine.