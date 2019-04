Ukraine: qui est Volodymyr Zelensky, le nouveau président ?

SERVANT OF THE PEOPLE | SERVANT OF THE PEOPLE | Trailer | English Subtitles |2016 - 22/04/2019 #festival #trailer zu SERVANT OF THE PEOPLE | SERVANT OF THE PEOPLE, Olexiy Kiryushchenko, 2016 Nationale Hits | National Hits Ukrainische Polit-Satire: In einem Land, das von einem Kartell der Oligarchen beherrscht wird, kommt ein idealistischer, aber unerfahrener Präsident auf keinen grünen Zweig. Doch dann lässt er sich von einem inhaftierten Politiker beraten, der die Mächtigen des Landes wie kein anderer kennt und keine Skrupel hat, sie mit allen Mitteln zu bekämpfen. Political satire from the Ukraine: an idealistic yet inexperienced President is destined to a fail in a country long-dominated by a handful of oligarchs. That is until he decides to collaborate with an imprisoned politician who knows the power structures of his country better than anyone and will stop at nothing to reform them. Termine beim FFC | Screening times at FFC: Sa 11.11. | 22.30 Uhr | Glad-House-Saal Das volle Programm und mehr Informationen | Full festival schedule and more information http://www.filmfestivalcottbus.de Weitere FIlme im Programm des FilmFestivals Cottbus 2017 | More movies in the programme of FilmFestival Cottbus 2017: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNlpMa-Bznhkgu738LaDHb1RAAOAh9Aq2 Copyright: Kvartal 95