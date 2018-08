Ukraine: le cinéaste Oleg Sentsov en grève de la faim depuis 100 jours

Cela fait 100 jours ce mardi que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov est en grève de la faim. Le réalisateur purge une peine de 20 ans de prison dans un camp du Grand Nord russe. Oleg Sentsov s'est élevé contre l'occupation de la Crimée par les Russes. Son engagement a brisé sa carrière et risque de lui coûter la vie.

Cela fait 3 mois que le réalisateur de 42 ans n'absorbe plus que de l'eau et des compléments alimentaires. Il a perdu 17 kg et son cœur bat de plus en plus lentement. Mais il refuse d'être transféré dans un hôpital civil, de peur de mourir en chemin.

Son parcours de militant a commencé il y a trois ans. Les Ukrainiens occupent alors la place Maidan, à Kiev, et demandent la protection de l'OTAN. En réaction, la Russie annexe la Crimée, terre natale d'Oleg Sentsov.

Le réalisateur réagit avec des amis. Il est ensuite accusé d'incendies criminels et d'attaques contre des symboles de la Russie. Oleg Sentsov veut montrer que tous les habitants de la Crimée ne sont pas favorables à la Russie.

"Symbole de la résistance pacifique"

Au terme de son procès, qualifié de "stalinien" par Amnesty international, ce père de deux enfants écope d'une peine de 20 ans de prison. Il fait la grève de la faim pour réclamer la libération de 70 autres prisonniers ukrainiens.

"Il est devenu par sa détermination un symbole mondial de la résistance pacifique à l'autoritarisme de Vladimir Poutine et à la guerre que mène (le président russe) en Ukraine. C'est quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Il continue à dire à ceux qui viennent le visiter qu'il veut aller jusqu'au bout", assure Michel Eltchaninoff, co-fondateur de l'association "les nouveaux dissidents", au micro de la RTBF.

Les demandes de grâce ont eu beau venir des quatre coins du monde, elles n'ont pas fait changer d'avis Vladimir Poutine.