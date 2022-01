Ukraine : la justice gèle les avoirs de l’ex-président Petro Porochenko dans une enquête pour haute trahison

"Le tribunal a décidé de saisir les avoirs du suspect", y compris ses biens immobiliers et ses parts dans des entreprises, a déclaré le bureau du procureur dans un communiqué. Petro Porochenko, qui se trouve actuellement à l’étranger et a promis de rentrer en Ukraine le 17 janvier, n’avait pas commenté cette décision dans l’immédiat. L’ex-président a plusieurs fois nié toute "trahison" et accuse son successeur, Volodymyr Zelensky, d’être derrière ses ennuis judiciaires.

Avant l’annonce de la décision, Petro Porochenko avait écrit sur Facebook qu’il "rentrerait à Kiev" pour comparaître devant un juge, "non pas pour (se) défendre, mais […] pour défendre l’Ukraine contre son gouvernement incompétent".