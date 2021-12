Ukraine : L'Union européenne prendra des sanctions en cas de nouvelle agression par la Russie

L'Union européenne est prête à adopter des sanctions supplémentaires contre la Russie en cas de nouvelle agression contre l'Ukraine, a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"L'UE répondra de manière appropriée à toute nouvelle agression, y compris les violations du droit international et toute autre action malveillante menée contre nous ou nos voisins, y compris l'Ukraine", a affirmé l'Allemande dans une déclaration faite en visioconférence aux ambassadeurs des pays de l'UE. "Cette réponse prendra la forme d'un renforcement et d'une extension solides des régimes de sanctions existants. Et en plus de cela, nous sommes prêts à prendre des mesures restrictives supplémentaires", a-t-elle ajouté.

Cette déclaration suit la mise en garde, lundi, de la Maison Blanche envers Moscou. Un haut responsable a indiqué lundi que Washington envisagera un soutien accru à l'armée ukrainienne, "de fortes sanctions économiques" ainsi qu'"une augmentation substantielle du soutien et des capacités auprès de nos alliés au sein de l'Otan", si la Russie opère une nouvelle agression militaire contre le territoire ukrainien.

Un régime de sanctions européennes à l'encontre de Moscou est en place depuis 2014. Il avait été mis en place en réaction à l'invasion russe de la péninsule ukrainienne de Crimée. Les sanctions comprennent des restrictions individuelles mais aussi un frein à la coopération économique avec la Russie et une interdiction d'y exporter des armes et biens à double usage, par exemple.