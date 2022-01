Ukraine : l’Otan prend le relais dans les pourparlers avec la Russie

Les États-Unis et leurs alliés se sont concertés mardi à Bruxelles au lendemain de pourparlers russo-américains sur la crise à la frontière ukrainienne et à la veille de discussions entre l’Otan et Moscou, Kiev appelant de son côté à un sommet international.

Des discussions tendues se sont tenues lundi pendant près de huit heures à Genève, entre la vice-ministre américaine des Affaires étrangères Wendy Sherman et son homologue russe Sergueï Riabkov, sans permettre de percée.

Les Occidentaux accusent la Russie d’avoir amassé ces dernières semaines quelque 100.000 soldats à la frontière avec l’Ukraine pour préparer une attaque contre ce pays, ce que Moscou dément.

La Russie affirme que ce déploiement militaire est une réaction à la présence jugée croissante et menaçante de l’Otan dans ce qu’elle considère comme sa zone d’influence.

Moscou réclame des garanties occidentales sur un arrêt de l’élargissement de cette alliance militaire à ses frontières, notamment à l’Ukraine.

Une réunion du Conseil Otan-Russie, impliquant de hauts diplomates des 30 pays membres de l’Alliance et des représentants de Moscou, est prévue mercredi à Bruxelles, la première depuis juillet 2019.