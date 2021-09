Ukraine : deux morts sur le front de l'Est séparatiste

Un soldat ukrainien et un combattant séparatiste ont été tués sur la ligne de front dans l'Est de l'Ukraine, ont indiqué lundi l'armée ukrainienne et les rebelles.

Un militaire ukrainien a été tué et un autre blessé dimanche après avoir sauté sur un engin explosif, a indiqué lundi l'armée dans un communiqué sur Facebook. Les séparatistes ont par ailleurs tiré sur les positions ukrainiennes dans la région de Donetsk à l'aide de lance-grenades et de mitrailleuses, selon la même source. Les autorités séparatistes de la région voisine de Lougansk ont pour leur part fait état dimanche d'un combattant tué par "un tireur d'élite" ukrainien.