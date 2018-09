"Ujana", une étrange opération contre la prostitution juvénile à Kinshasa

La police nationale congolaise (PNC) a lancé depuis quelques jours une vaste opération à Kinshasa visant à "réprimer" la prostitution et la "délinquance" connue sous l'appellation "Ujana" (jeunesse, en swahili), un terme qui désigne, dans la capitale congolaise, la dépravation des mœurs chez les adolescentes, rapporte la presse kinoise.

Plusieurs dérapages des forces de l’ordre sont observés à Kinshasa comme le rapportent des habitants.

"L'opération consistera à aller dans les sites où sont ces jeunes et à les arrêter en flagrant délit avec leurs partenaires. La loi interdit aux mineurs d'aller dans des débits de boissons et boîtes de nuit", a expliqué le commissaire provincial de la police à Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, cité par le site d'information Actualité.cd et la radio onusienne Okapi.

Les policiers ont été déployés dans différents sites pour repérer ces jeunes adolescentes dont l'âge varie entre 12 et 17 ans et qui se promènent essentiellement à moitié nues. Ces jeunes filles se livrent parfois à des activités sexuelles payantes avec des hommes âgés.

Les forces de l'ordre vont "arrêter tout majeur qui sera trouvé avec une mineure dans les débits de boissons, hôtels ou tout endroit de consommation", a précisé vendredi le général Kasongo.

"Les tenanciers des bars qui acceptent les mineurs dans leurs installations seront arrêtés et on va sceller ces bars-là", a-t-il ajouté.

Dans les faits, la fille mineure sera déférée au tribunal pour enfant, alors que son partenaire (majeur) sera mis à la disposition du parquet pour d'éventuelles sanctions pénales.

Pour éviter tout dérapage, le général Kasongo a affirmé que l'opération sera essentiellement menée par le "personnel féminin" de la police.