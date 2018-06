UE: une quinzaine de pays demandent le maintien du budget de la PAC

Une quinzaine d'Etats membres, dont la France, ont demandé lundi le maintien du budget de la Politique agricole commune (PAC), que la Commission européenne propose de réduire à l'occasion du prochain budget pluriannuel.

Un mémorandum, signé par six pays et soutenu par une douzaine d'autres

"La France s'oppose à toute baisse du budget de la PAC, que ce soit sur les paiements directs ou la politique de développement rural", a lancé le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert en ouverture d'un débat à 28 lundi à Luxembourg sur la réforme de la PAC après 2020.

Le ministre français présentait un mémorandum, signé par six pays et soutenu par une douzaine d'autres, demandant le maintien du budget de la PAC, qui représente un peu plus d'un tiers des dépenses de l'UE, au niveau actuel à 27 (sans le Royaume-Uni).

Un communiqué commun avait été publié fin mai avec l'Espagne, la Finlande, la Grèce, l'Irlande et le Portugal, déplorant les coupes proposées par Bruxelles pour la période 2021-2027.

La Belgique a soutenu oralement la demande

Depuis, cette requête a reçu le soutien écrit de la Croatie, de Chypre, de la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Et lundi; lors du débat public entre les 28 ministres, la Belgique et la Lettonie ont aussi soutenu oralement la demande.

Sans se joindre au mémorandum, l'Italie et son nouveau ministre Gian Marco Centinaio ont également estimé que les fonds prévus n'étaient "pas adéquats".

La baisse proposée "ferait peser un risque sans précédent sur la viabilité des exploitations agricoles européennes, sur le revenu des agriculteurs et sur leurs capacités à répondre aux demandes citoyennes d'une alimentation saine, durable, abordable et de qualité, de la protection de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique", selon le mémorandum.

La Commission a proposé début mai une baisse de 5% du budget dédié à la PAC pour la période 2021-2027, avec une enveloppe totale de 365 milliards d'euros, mais certains craignent déjà des coupes encore plus sévères en terme réels.