UE: L'Italie en bonne voie sur le budget, mais elle doit encore faire un effort

Le gouvernement italien est sur le bon chemin et a commencé à présenter des mesures qui permettent de réduire le déficit et la dette mais doit encore faire des efforts, a déclaré ce jeudi le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, Pierre Moscovici.

"Il y a deux progrès qui ont été faits avec l'Italie dans la semaine dernière. Le premier c'est que le dialogue a vraiment commencé, on n'est plus dans l'invective, dans la posture", a estimé Pierre Moscovici sur France Inter.

Mercredi, le président du Conseil italien Giuseppe Conte s'est dit prêt à modifier un "petit quelque chose" au projet de budget 2019 afin de sortir du blocage avec la Commission européenne.

Tout ce que le pacte autorise vous l'aurez

"Le deuxième c'est que le gouvernement italien a commencé à présenter des mesures qui permettent de réduire le déficit qu'il a présenté et surtout de réduire la dette italienne", a-t-il ajouté. "Je dis à l'Italie qu'on est sur le bon chemin mais qu'il faut continuer à progresser", a-t-il estimé.

"Je dis à mes amis italiens, tout ce que le pacte autorise, vous l'aurez, la flexibilité, vous l'aurez", a-t-il lancé, avant de prévenir : "Je ne peux pas ignorer les règles".