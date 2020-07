UCLouvain, ULiège, UMons et UGent rejoignent les alliances d'Universités européennes

Six institutions d'enseignement supérieur de Belgique ont été sélectionnées pour rejoindre le tout nouveau réseau des alliances d'Universités européennes, a annoncé jeudi la Commission européenne.

Avec le soutien financier des programmes Erasmus+ et Horizon 2020, ces nouvelles alliances doivent améliorer la qualité, l'inclusion, la numérisation et l'attractivité de l'enseignement supérieur européen, tout en faisant la promotion des valeurs et de l'identité européennes.

Dix-sept "Universités européennes" avaient déjà vu le jour en juin 2019, impliquant quatre institutions belges (ULB, VUB, KUL et l'Université d'Anvers). Au terme d'un second appel, 24 autres ont été sélectionnées, incluant six autres universités ou hautes écoles belges.

L'université catholique de Louvain (UCLouvain) rejoint ainsi les universités d'Oslo (Norvège), Paris (France), Aarhus (Danemark), Berlin Humboldt (Allemagne), Belgrade (Serbie) et le Kings College de Londres (Royaume-Uni) au sein de "Circle U."

L'université de Liège (ULiege) s'est entendue avec celles de Rotterdam Erasmus (Pays-Bas), de Koç (Turquie), de Bochum (Allemagne), de Cork (Irlande), de Deusto (Espagne), d'Oulu (Finlande) et de Zagreb (Croatie) pour former UNIC ("Université des villes post-industrielles").

L'UMons a choisi de rejoindre EUNICE ("Université européenne pour une éducation personnalisée") avec les universités de Cantabrie (Espagne), Catane (Italie), Vaasa (Finlande) et les universités techniques ou polytechniques des Hauts-de-France (près de Valenciennes), de Poznan (Pologne) et de Brandebourg (Allemagne).

L'université de Gand (UGent) rejoint quant à elle "ENLIGHT" avec ses consoeurs de Bratislava (Slovaquie), d'Uppsala (Suède), du Pays basque (Espagne), de Tartu (Estonie), de Groningen (Pays-Bas), de Göttingen (Allemagne), de Bordeaux (France) et de Galway (Irlande).

Enfin, la haute école du Collège universitaire de Louvain-Limbourg et le campus Saint-Luc à Gand (Luca School of Arts) rejoignent également des alliances: "E3UDRES2" pour la première, "FilmEU" pour la seconde.

Un budget total maximal de 287 millions d'euros est mis à la disposition des désormais 41 Universités européennes. Chaque alliance recevra jusqu'à 5 millions d'euros du programme Erasmus + et jusqu'à 2 millions d'euros d'Horizon 2020 pour une période de trois ans, afin de commencer à mettre en œuvre leurs plans et d'ouvrir la voie pour que d'autres établissements dans toute l'Union les suivent.