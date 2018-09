Typhon, ouragan, cyclone, ... quelle différence ?

Le typhon Jebi a balayé une partie du Japon pendant plusieurs heures avec des vents dépassant 200 km/h à certains endroits. Le bilan toujours provisoire est déjà lourd: onze morts, plus de 600 blessés, de nombreux dégâts matériels et le chaos à l'aéroport du Kansai où des milliers de passagers étaient toujours en cours d'évacuation ce mercredi matin.

"Typhon" au Japon, "ouragan" aux Etats-Unis,...

Au Japon, par exemple, on parle de "typhon" car c'est le terme réservé à la zone Pacifique nord-ouest. Si le phénomène se produit aux Etats-Unis, on parlera alors d'"ouragan". Cette dénomination est utilisée en Atlantique nord et dans le Pacifique nord-est. Par contre, concernant l'Océan indien et le Pacifique sud, comme autour de l'île de la Réunion par exemple, c'est le terme "cyclone" qui sera utilisé.