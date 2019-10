Typhon Hagibis: près de 70 morts au Japon, les secours s'activent toujours

Japon : les ravages du typhon Hagibis dans la préfecture de Fukushima - 14/10/2019 Des dizaines de milliers de sauveteurs au Japon étaient toujours à la recherche de survivants lundi, deux jours après le passage du puissant typhon Hagibis sur le centre et l'est du pays, qui a tué au moins 35 personnes. Hagibis avait accosté samedi soir en provenance du Pacifique, accompagné de rafales de près de 200 km/h et précédé de pluies diluviennes qui avaient provoqué des glissements de terrain et fait déborder de nombreux cours d'eau.