Typhon Hagibis: au moins 18 morts et toujours des disparus au Japon

Japon: vues aériennes des dégâts causés par le typhon Hagibis - 13/10/2019 Le puissant typhon Hagibis, qui a traversé l'est et le centre du Japon dans la nuit de samedi à dimanche, a tué au moins une dizaine de personnes, selon des responsables officiels japonais. Chargé de pluies d'une intensité qualifiée de "sans précédent" par les météorologues nippons, Hagibis a provoqué inondations et glissements de terrain meurtriers.