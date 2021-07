TVN24, une chaîne d’info un peu trop "critique", qui envenime les relations entre la Pologne et les Etats-Unis

Tous les Polonais connaissent TVN24. C’est la chaîne d’information indépendante la plus regardée du pays. Mais une nouvelle proposition de loi sur les médias rend son avenir incertain. Le texte a été déposé le mercredi 7 juillet dernier par des députés du PIS, le parti nationaliste-conservateur au pouvoir en Pologne. Dans son article 35, il est dit que les licences de diffusion de radio et de télévision ne pourront être accordées qu’aux entreprises qui ne sont pas détenues majoritairement par des groupes situés en dehors de l’Espace Economique Européen.

Le PIS, et son dirigeant Jaroslaw Kaczynski sont accusés de vouloir prendre le contrôle de TVN24. © (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)

Pour ses défenseurs, cette proposition vise à empêcher la prise de contrôle des médias polonais par des pays qui représentent une menace pour la sécurité du pays, comme la Russie ou la Chine. Ses détracteurs y voient une nouvelle tentative du PIS de prendre le contrôle de médias nationaux indépendants et viserait en particulier TVN qui est détenu par les Américains de Discovery. Dans un article paru sur son site web le jeudi 8 juillet, TVN24 se sent directement visée et exprime ouvertement ses critiques : "Un projet de loi a été présenté (…), visant à nous museler, et à priver les téléspectateurs de leur droit de choisir. Sous couvert de lutte contre la propagande étrangère, on tente de restreindre la liberté des médias. Nous ne céderons à aucune pression et nous resterons indépendants, agissant au nom de nos téléspectateurs", peut-on lire dans une déclaration du comité de rédaction de la chaîne.