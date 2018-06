Tutoiement, "Casse-toi pauv' con", gifles... les clashs entre politiques et citoyens (vidéos)

1980 : un échange entre Daniel Balavoine et François Mitterrand

"J'aurai le temps une minute de m'énerver et de paraître pour un petit merdeux, un petit jeune de plus qui fout la pagaille partout. Je préfère m'en aller tout de suite. Si j'avais su que je n'aurais pu rien dire, j'aurais dormi beaucoup plus tard." Sur le plateau d'Antenne 2, Daniel Balavoine s'énerve qu'on ne lui laisse pas la parole face à François Mitterrand. A l'époque, on ne parlait pas de "clash", mais ça y ressemble.

Le chanteur, qui a alors 28 ans, fait mine de s'en aller avant de se rasseoir. Il lance alors toute une série de dossiers sur la table : la drogue, le financement du Parti Communiste, la problématique du logement ou la mort suspecte du ministre Robert Boulin (toujours pas résolue à ce jour).

Mais le jeune homme a en face de lui un expert en matière de calme. Celui qu'on surnommait parfois le Sphinx laisse son interlocuteur parler. "Ce qui m'intéresse beaucoup c'est que cette façon de penser, de réagir et de s'exprimer (...) ait droit de cité", répond celui qui deviendra président de la République un an plus tard. "Je suis pour que tout soit dit et pour que tout homme politique puisse être remis en question." Et de conclure sur la dévaluation du franc, loin des questions posées par Daniel Balavoine.