Turquie : une cité millénaire bientôt engloutie par l’eau

C’était programmé. Cette fois, cela se vérifie jour après jour. La cité millénaire d’Hasankeyf, en Turquie, est peu à peu engloutie par les eaux du Tigre pour les besoins d’un barrage hydroélectrique. Pourtant, elle semblait avoir résisté à l’usure du temps : elle a été le théâtre de plusieurs civilisations qui toutes, y ont laissé leur empreinte. Hasankeyf est d’ailleurs un site classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Mais chaque jour, les eaux du Tigre engloutissent un peu plus cette cité vieille de douze mille ans. Aujourd’hui, on y démonte et récupère ce qui peut encore servir. Cetin Yildrimer voit aussi disparaître son revenu. Il y a quelques mois encore, il gagnait sa vie comme guide touristique. "En temps normal, je travaillais dans le secteur du tourisme. Je vendais des brochures, je racontais l’histoire de ce lieu. Mais malheureusement, depuis quelques mois, plus personne ne vient… à part les journalistes."