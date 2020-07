Turquie : reconvertie en Mosquée, Sainte-Sophie accueille des milliers de musulmans pour la prière inaugurale

Plusieurs milliers de musulmans se sont rassemblés ce vendredi autour l’ex-basilique Sainte-Sophie pour prendre part, en présence du président Recep Tayyip Erdogan, à la première prière depuis la reconversion en mosquée de cet édifice emblématique d’Istanbul.

Malgré l’épidémie de nouveau coronavirus, des foules compactes se sont formées dans la matinée autour de Sainte-Sophie pour prendre part à la prière prévue vers 12h00, ont constaté des journalistes de l’AFP. Plusieurs fidèles ont passé la nuit sur place.

Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle et monument le plus visité d’Istanbul, Sainte-Sophie a successivement été une basilique byzantine, une mosquée ottomane et un musée. Le 10 juillet, Erdogan a décidé de rendre l’édifice au culte musulman après une décision de justice révoquant son statut de musée.