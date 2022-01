Turquie : libération de deux étudiants arrêtés pour avoir manifesté contre un recteur

Un tribunal turc a ordonné vendredi la libération de deux étudiants universitaires qui ont passé trois mois en détention pour avoir protesté contre la nomination d'un recteur par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Les deux étudiants, scolarisés à l'université de Bogazici, devraient sortir de prison ce vendredi, a indiqué Me Soysal à l'agence de presse allemande DPA. Le tribunal a interdit aux étudiants de voyager, a-t-il ajouté.

Protestations contre la nomination d'un recteur

En octobre dernier, ces deux étudiants et plusieurs autres manifestants avaient protesté contre la nomination de Naci Inci au poste de recteur de l'université de Bogazici. Ils avaient bloqué la voiture du recteur et une personne aurait grimpé sur le véhicule, selon le bureau du gouverneur d'Istanbul. Leur procès et celui de 12 autres personnes est prévu le 21 mars. Ils sont accusés notamment de dégradation de propriété et de violation du droit à manifester et à se rassembler.

Depuis un an, les étudiants et enseignants de l'université de Bogazici demandent à ce que l'institution puisse nommer elle-même son recteur, rejetant le choix du président Erdogan. Ce dernier avait d'abord désigné le 1er janvier 2021 Melih Bulu pour diriger l'université.

Il l'avait ensuite limogé en juillet, après plusieurs mois de mobilisation des enseignants et étudiants de Bogazici qui dénonçaient la nomination par le pouvoir de ce recteur qu'ils jugeaient, de surcroît, insuffisamment qualifié.