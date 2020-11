Turquie : le gouverneur de la banque centrale limogé

Le gouverneur de la banque centrale de Turquie, Murat Uysal, a été limogé et remplacé par l’ancien ministre des Finances Naci Agbal, selon un décret présidentiel publié samedi alors que la livre turque est au plus bas. Murat Uysal avait accédé à son poste en juillet 2019 après le limogeage de son prédécesseur, également par décret.

Le président Erdogan s’oppose fermement à toute hausse des taux d’intérêt, qu’il a un jour qualifiés de "mère et père de tous les maux".

La monnaie turque a perdu près de 30% de sa valeur

Au cours des derniers mois, la livre turque a atteint des niveaux historiquement bas par rapport au dollar américain, et se situait à 8,52 par rapport au billet vert vendredi soir. Samedi dernier, le chef de l’Etat a déclaré que la Turquie luttait contre le "triangle diabolique des taux d’intérêt, des taux de change et de l’inflation". La monnaie turque a perdu près de 30% de sa valeur par rapport au dollar cette année. Les marchés s’inquiètent de la persistance d’une inflation élevée, toujours à deux chiffres, et de la forte baisse des réserves de devises.

La banque avait surpris les investisseurs en septembre lorsqu’elle avait relevé le taux directeur pour la première fois depuis 2018, le faisant passer de 8,25 à 10,25%.