Selon l’agence de presse Reuters, on déplore actuellement 58 décès à cause des importantes inondations qui ont frappé le nord du pays. La Turquie est, au même moment, confrontée à des incendies meurtriers dans le sud de son territoire.

Selon Reuters qui cite la Direction de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), on compte 48 morts dans la province de Kastamou, 9 à Sinop et un à Barton.

Plus de 2000 personnes ont été évacuées.