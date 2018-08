Turquie: la ville d'Izmir devenue une immense salle d'attente pour réfugiés

En Turquie, il y a au moins trois, peut-être quatre millions de réfugiés. Jusqu’en 2016, des milliers d’entre eux ont traversé la mer Egée pour rejoindre la Grèce, certains y ont d’ailleurs perdu la vie. La ville d’Izmir était alors au cœur de ce balai incessant de réfugiés. Mais désormais, avec l’accord signé entre Bruxelles et Ankara, les passages en mer ont diminué. Des milliers de réfugiés se sont installés dans cette région, parfois en pleine campagne, dans des conditions très difficiles, et souvent livrés à eux-mêmes.

Dans une région agricole située à trente minutes de voiture d’Izmir, des camps de tente improvisés sont installés entre les champs. Peut-être plus de mille réfugiés vivent dans cette zone, les conditions sont difficiles : problèmes de santé, extrême chaleur l’été, très froid l’hiver,… "Je me suis installé directement ici, avec ma famille, parce qu’il y avait déjà des gens de notre village, raconte ce réfugié de Deir ez Zor qui est ici depuis trois ans. On survit par nous-mêmes, on travaille dans les champs. On vit ici parce que c’est pas cher : quinze euros par mois pour le terrain. Et on est payé environ huit euros par jour. L’Europe, j’y pense pas. On ne connaît pas le système, on ne connaît pas la langue, on ne sait pas comment est la vie là-bas, ça serait se jeter dans l’inconnu".

Ici à Torbali, les réfugiés sont livrés à eux-mêmes. On y rencontre Ahmet, un demandeur d’asile irakien qui vit à Izmir mais dans de bonnes conditions. Du coup, il fait la tournée des camps pour distribuer des vêtements. "Ah, ils en veulent plus, mais j’ai donné assez de vêtements pour tout le monde, j’espère qu’ils vont partager, explique-t-il. J’ai aussi mis en place deux classes avec deux professeurs. Par la suite, j’ai eu le soutien d’une ONG qui paie ces profs. Je serais trop triste de voir ces gamins ne pas savoir écrire leur nom. Maintenant ils peuvent étudier, lire, écrire, c’est bien".

Il n’y a pas d’avenir pour ces enfants

L’une des classes se déroule dans cette maison où habite cette réfugiée. Comme institutrice, elle touche 250 euros par mois, bien plus que dans les champs. Mais elle ne se voit pas rester ici : "On avait des proches déjà ici, et comme on ne comprend pas le turc, c’était plus simple de s’y installer. Mais maintenant je voudrais aller en Europe. Ici il n’y a pas de futur, regardez : je fais la classe dans mon salon ! La situation est mauvaise pour ma famille, pour nous les Syriens… Il n’y a pas d’avenir pour ces enfants".

Cette période où Izmir était un carrefour de réfugiés est donc terminée. Aujourd’hui, la région est surtout devenue une immense salle d’attente pour des réfugiés plus pauvres, moins éduqués, qui n’ont pas les ressources pour traverser en Europe, et qui attendent le retour très hypothétique de la paix en Syrie.