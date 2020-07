Turquie : Erdogan s'offre ce vendredi une prière à Sainte-Sophie reconvertie en mosquée

Le président turc Recep Tayyip Erdogan participe vendredi à la première prière musulmane dans l’ex-basilique Sainte-Sophie depuis sa reconversion en mosquée, l’occasion pour ce nostalgique de l’Empire ottoman de s’offrir un coup d’éclat malgré les condamnations. Œuvre architecturale majeure construite au VIe siècle et monument le plus visité d’Istanbul, Sainte-Sophie a successivement été une basilique byzantine, une mosquée ottomane et un musée. Le 10 juillet, M. Erdogan a décidé de rendre l’édifice au culte musulman après une décision de justice révoquant son statut de musée.

Cette mesure a suscité la colère de certains pays, notamment la Grèce qui suit de près le devenir du patrimoine byzantin en Turquie. Le pape François s’est aussi dit "très affligé" par cette reconversion. Deux semaines à peine après cette décision, entre 700 et un millier de fidèles musulmans doivent participer vers 10h GMT à la prière du vendredi à Sainte-Sophie, en présence du chef de l’Etat turc, selon l’Autorité des affaires religieuse (Diyanet).